Число пострадавших при обстреле Белгорода вновь возросло

Минздрав: число пострадавших при обстреле Белгорода возросло до 131 человека

Минздрав России сообщил, что число пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря возросло до 131 человека. Информацию приводит ТАСС.

Министерство уточнило, что среди находящихся в тяжелом состоянии 25 человек, доставленных в Москву спецбортом МЧС, шесть детей. Они госпитализированы в федеральные больницы и московские клиники.

Ранее сообщалось, что 25 человек, пострадавших в Белгороде при обстреле ВСУ 30 декабря, доставят в Москву спецбортом МЧС России. Самолет Ил-76 уже забрал пациентов из белгородских больниц и вылетел в столицу.

По предыдущим данным, пострадавшими числились 109 человек, из них 25 — тяжелораненых, которых и готовились перевезти в федеральные клиники.