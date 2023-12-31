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14:07, 31 декабря 2023Россия

Число пострадавших при обстреле Белгорода вновь возросло

Минздрав: число пострадавших при обстреле Белгорода возросло до 131 человека

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Минздрав России сообщил, что число пострадавших при обстреле Белгорода 30 декабря возросло до 131 человека. Информацию приводит ТАСС.

Министерство уточнило, что среди находящихся в тяжелом состоянии 25 человек, доставленных в Москву спецбортом МЧС, шесть детей. Они госпитализированы в федеральные больницы и московские клиники.

Ранее сообщалось, что 25 человек, пострадавших в Белгороде при обстреле ВСУ 30 декабря, доставят в Москву спецбортом МЧС России. Самолет Ил-76 уже забрал пациентов из белгородских больниц и вылетел в столицу.

По предыдущим данным, пострадавшими числились 109 человек, из них 25 — тяжелораненых, которых и готовились перевезти в федеральные клиники.

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      Антон Похиляк
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