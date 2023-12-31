В США назвали удар ВСУ по Белгороду провокацией

Бывший американский военный Дуган назвал удар ВСУ по Белгороду провокацией

Бывший американский военный Джон Дуган назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду провокацией. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, страны Запада понимают, что российская армия не будет нападать на мирных жителей, поскольку Москва наносит удары только по военной инфраструктуре.

Дуган подчеркнул, что западные СМИ подавляют и скрывают информацию, которая поддерживает российскую сторону, и продвигает дезинформацию в пользу ВСУ.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что от атаки пострадало 109 человек, 22 находятся в тяжелом состоянии.