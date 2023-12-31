ООН призвала не наносить ударов по городам и мирным гражданам

Помощник генсека ООН Хиари на заседании Совбеза призвал не обстреливать города

Помощник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша Халед Хиари призвал стороны конфликта на Украине не атаковать населенные пункты, гражданские объекты и мирных граждан. Такое заявление он сделал на заседании Совбеза ООН в связи с ударом по Белгороду, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что ООН «однозначно осуждает все нападения на города, поселки и села». По словам Хиари, подобные нападения «нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны прекратиться немедленно».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил об удивлении отсутствием реакции генсека ООН на обстрел Белгорода.

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Из-за произошедшего пострадали 108 человек, еще 21 жителя города, включая троих детей, спасти не удалось.