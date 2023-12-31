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00:23, 31 декабря 2023Мир

Небензя заявил об удивлении отсутствием реакции генсека ООН на обстрел Белгорода

Небензя: Россия удивлена молчанием Гутерриша насчет обстрела ВСУ Белгорода

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия удивлена отсутствием реакции со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. Трансляция ведется на сайте Всемирной организации.

«Нас удивляет молчание генерального секретаря по этому поводу», — подчеркнул он.

Во время выступления Небезнзя также указал на причастность западных стран к преступлениям Киева. Он пообещал, что чем больше угроз будет создаваться России, тем более жестким будет ее ответ на них.

Обстрел Белгорода произошел днем 30 декабря. В результате произошедшего пострадали 111 человек, 18 жителей города, включая троих детей, спасти не удалось.

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      Марина Совина
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