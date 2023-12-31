Россия указала соучастника преступлений Киева

Небензя: Запад является соучастником совершаемых Киевом преступлений

Соучастником преступлений, совершаемых Киевом, является Запад. Об этом в ходе заседания Совета Безопасности заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, трансляция ведется на сайте Всемирной организации.

Дипломат заверил, что чем больше угроз будет создаваться России, тем жестче страна будет на них отвечать.

Также Небензя указал, что для США и Великобритании поддержка Киева является «коммерческим предприятием».

30 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Из-за произошедшего пострадали 108 человек, еще 20 жителей города, включая троих детей, спасти не удалось.