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00:34, 31 декабря 2023Мир

Небензя высказался о поддержке США и Великобритании Украины

Небензя назвал поддержку Украины коммерческим предприятием США и Великобритании

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Для США и Великобритании поддержка Украины является коммерческим предприятием, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Трансляция заседания Совбеза ООН ведется на сайте Всемирной организации.

Заседание СБ ООН было созвано Россией в связи с обстрелами Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода. Так он прокомментировал отсутствие реакции на атаку со стороны Вашингтона и Лондона. «Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов, подельников из цивилизованных демократий будет сродни пособничеству их кровавым деяниям», — сказал он.

ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. В результате произошедшего пострадали 108 человек, еще 20 жителей города спасти не удалось.

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      Марина Совина
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