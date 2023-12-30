Небензя высказался о поддержке США и Великобритании Украины

Небензя назвал поддержку Украины коммерческим предприятием США и Великобритании

Для США и Великобритании поддержка Украины является коммерческим предприятием, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Трансляция заседания Совбеза ООН ведется на сайте Всемирной организации.

Заседание СБ ООН было созвано Россией в связи с обстрелами Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода. Так он прокомментировал отсутствие реакции на атаку со стороны Вашингтона и Лондона. «Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов, подельников из цивилизованных демократий будет сродни пособничеству их кровавым деяниям», — сказал он.

ВСУ атаковали Белгород днем 30 декабря. В результате произошедшего пострадали 108 человек, еще 20 жителей города спасти не удалось.