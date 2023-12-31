Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:14, 31 декабря 2023Мир

В США высказались о судьбе Украины после обстрела Белгорода

Экс-разведчик Риттер: Украина исчезнет из-за обстрела Белгорода

Фото: Stringer / Reuters

Украина перестанет существовать из-за обстрела Белгорода, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. О судьбе страны он высказался в соцсети X.

По его мнению, уже в следующем году Украина будет уничтожена. «Вы только что свели на нет свое существование как национального государства. Поздравляю», — написал Риттер.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород днем 30 декабря. Атака лишила жизни 18 взрослых и троих детей, еще 110 человек пострадали.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Губернатор Белгородской области уточнил число погибших при обстреле ВСУ

      Раскрыт заработок хакеров

      На Украине пошутили про обстрел Белгорода

      В США высказались о судьбе Украины после обстрела Белгорода

      Базу США около месторождения газа в Сирии обстреляли

      В МИД прокомментировали отказ Чехии участвовать в заседании СБ ООН по Белгороду

      Умер актер из «Бэтмен: Начало»

      ЕС решил поэтапно интегрировать две страны в Шенген

      В Белой Церкви прогремели взрывы

      В Киеве прозвучал взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости