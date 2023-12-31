В США высказались о судьбе Украины после обстрела Белгорода

Экс-разведчик Риттер: Украина исчезнет из-за обстрела Белгорода

Украина перестанет существовать из-за обстрела Белгорода, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. О судьбе страны он высказался в соцсети X.

По его мнению, уже в следующем году Украина будет уничтожена. «Вы только что свели на нет свое существование как национального государства. Поздравляю», — написал Риттер.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород днем 30 декабря. Атака лишила жизни 18 взрослых и троих детей, еще 110 человек пострадали.