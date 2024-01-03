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17:13, 3 января 2024Мир

Франция назвала ракетные удары Украины по Белгороду законной обороной

МИД Франции признал удары ВСУ по Белгороду законной обороной
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

МИД Франции признал ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду законной обороной. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указали на брифинге представители французского внешнеполитического ведомства, удар по российскому городу с применением кассетных боеприпасов соответствует «законному праву на оборону в соответствии с 51 статьей Устава ООН».

30 декабря по центру Белгорода украинской армией был нанесен ракетный удар. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом.

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      Виктория Кондратьева
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