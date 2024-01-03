Франция назвала ракетные удары Украины по Белгороду законной обороной
МИД Франции признал удары ВСУ по Белгороду законной оборонойСюжетРакетные удары по Украине:
МИД Франции признал ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду законной обороной. Об этом сообщает РИА Новости.
Как указали на брифинге представители французского внешнеполитического ведомства, удар по российскому городу с применением кассетных боеприпасов соответствует «законному праву на оборону в соответствии с 51 статьей Устава ООН».
30 декабря по центру Белгорода украинской армией был нанесен ракетный удар. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом.