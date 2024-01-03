Франция назвала ракетные удары Украины по Белгороду законной обороной

МИД Франции признал удары ВСУ по Белгороду законной обороной

МИД Франции признал ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду законной обороной. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указали на брифинге представители французского внешнеполитического ведомства, удар по российскому городу с применением кассетных боеприпасов соответствует «законному праву на оборону в соответствии с 51 статьей Устава ООН».

30 декабря по центру Белгорода украинской армией был нанесен ракетный удар. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом.