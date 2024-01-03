Россия обвинила ОБСЕ в отказе осудить удары ВСУ по Белгороду

Россия обвинила ОБСЕ в отказе осудить обстрелы Украиной Белгорода

Руководство ОБСЕ в лице генерального секретаря Хельги Шмид и председательствующей в ней Мальты полностью поддержало Киев, отказавшись осудить обстрелы Украиной Белгорода. С таким обвинением выступило в своем Telegram-канале постоянное представительство России при организации.

«Таким образом, Мальта и секретариат ОБСЕ продолжают курс на форсированное обрушение организации, попирая свои мандаты», — констатировали в российском представительстве.

30 декабря по центральным районам Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) был нанесен ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом.