В России назвали целенаправленным удар по скоплению мирных жителей в Белгороде

Глава Курской области Старовойт назвал обстрел Белгорода целенаправленным

Обстрел Белгорода является новым преступлением украинских военнослужащих. Об этом заявил в Telegram глава Курской области Роман Старовойт — региона, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

Глава российского региона заявил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно били по скоплению мирных жителей. Он отметил, что снаряды попали, в частности, в торговый центр и на школьный стадион.

Старовойт принес соболезнования горожанам и выразил готовность помочь жителям соседнего региона.

ВСУ обстреляли Белгород 15 февраля. Перед этим глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил на территории одного из районов ракетную опасность. По имеющимся данным, в результате атаки пострадали 19 человек.