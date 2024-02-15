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13:30, 15 февраля 2024Россия

Жительница рассказала о первых минутах обстрела Белгорода

Продавец из Белгорода рассказала, что пересидела обстрел ВСУ в углу магазина

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Жительница Белгорода, которая работает продавцом в одном из магазинов, рассказала о первых минутах обстрела города. Ее слова передает РИА Новости.

«Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Они [покупатели]) присели. Я говорю — убегайте. А куда тут бежать? Присели в углу, пересидели — мы все и покупательница с маленьким ребенком в коляске», — рассказала она.

Женщина работает в магазине «Дары Белоруссии», который располагается через дорогу от торгового центра, который получил повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины. Когда начались взрывы, в магазине «стекла полетели», добавила очевидица случившегося.

В Белгороде и Белгородском районе в четверг, 15 февраля запустили сигнал ракетной опасности. Впоследствии Минобороны заявило, что над регионом сбили 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

При ударе по Белгороду ранения получили 18 человек, еще пятерых, в числе которых ребенок, врачи спасти не смогли, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В сети такжеопубликовали кадры сбитых над Белгородом ракет.

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      Анастасия Шейкина
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