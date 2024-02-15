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13:28, 15 февраля 2024Россия

Обломки сбитых над Белгородом украинских ракет сняли на видео

Shot: очевидцы сняли на видео обломки сбитых над Белгородом украинских ракет

Очевидцы сняли на видео обломки сбитых над Белгородом украинских реактивных снарядов системы Vampire. Кадры публикует Telegram-канал SHOT.

На публикуемых кадрах виден корпус ракеты с хвостовым оперением и небольшая воронка, оставшаяся после падения обломка.

На обломках не видно маркировки, однако оперение, цвет и размер — такие же, как у ракет Vampire, которые ранее находили после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Днем 15 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Минобороны России сообщило о 14 сбитых ракетах Vampire над городом. Момент обстрела Белгорода попал на видео.

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      Марк Леонов
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