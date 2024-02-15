Белгородский губернатор привел данные о погибших после обстрела ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле ВСУ погибли 5 и ранены 18 человек

При обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пять человек, еще 18 пострадали. Эти данные привел в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы российского региона, бригады медиков уже направили всех пострадавших в больницы для оказания помощи. Гладков подтвердил, что одним из погибших при ударе ВСУ является ребенок.

Одновременно с этим, ряд Telegram-каналов сообщают, что число погибших уже выросло до девяти. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Днем 15 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Минобороны России сообщило о 14 сбитых ракетах Vampire над городом. Момент обстрела Белгорода попал на видео.