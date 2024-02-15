Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду снова выросло

Shot: число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду выросло до девяти

Число погибших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду выросло до девяти. Об этом пишет Shot в Telegram.

Также до 20 увеличилось число пострадавших, выяснило издание.

По информации канала, среди погибших двое детей, один из которых младенец, в момент удара находившийся в коляске. Второй ребенок погиб возле школы №42.

Ранее в сети появились кадры с обстрелом Белгорода. На них видно, как снаряд взрывается в нескольких метрах от автодороги, после чего снявший видео водитель резко увеличивает скорость, пытаясь не попасть под удар.

15 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Несколько минут спустя начали поступать сообщения о пострадавших и разрушениях в результате обстрела. Как позже сообщили в Минобороны России, около 12:30 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом 14 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.