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13:32, 15 февраля 2024Россия

Число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду снова выросло

Shot: число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду выросло до девяти

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Число погибших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду выросло до девяти. Об этом пишет Shot в Telegram.

Также до 20 увеличилось число пострадавших, выяснило издание.

По информации канала, среди погибших двое детей, один из которых младенец, в момент удара находившийся в коляске. Второй ребенок погиб возле школы №42.

Ранее в сети появились кадры с обстрелом Белгорода. На них видно, как снаряд взрывается в нескольких метрах от автодороги, после чего снявший видео водитель резко увеличивает скорость, пытаясь не попасть под удар.

15 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Несколько минут спустя начали поступать сообщения о пострадавших и разрушениях в результате обстрела. Как позже сообщили в Минобороны России, около 12:30 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионом 14 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

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      Константин Лысяков
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