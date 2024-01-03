В Белгороде сработала сирена воздушной тревоги. ВСУ запустили по городу тактические ракеты «Точка-У»

В Белгороде сработала сирена воздушной тревоги, прогремела серия взрывов

Вечером 2 января в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Тревога в граничащем с Украиной регионе объявлялась четвертый раз за сутки. Власти призвали жителей укрыться в убежищах или в помещениях без окон.

Практически сразу после этого корреспондент агентства РИА Новости рассказал, что в Белгороде прозвучала серия взрывов. По его словам, у домов дрожали стекла, а у машин сработала сигнализация.

Позднее Минобороны России сообщило, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила девять воздушных целей на подлете в городу. Ими оказались сбиты две ракеты советского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Точка-У» и семь ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Гладков отчитался, что, по предварительным данным, пострадавших нет. В трех домовладениях в частном секторе оказались выбиты окна, также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль.

Жителей призвали не публиковать фото с результатами обстрелов

Мэр Белгорода Валентин Демидов призвал жителей не выкладывать в соцсети фото и видео с последствиями обстрелов города. Он пояснил, что от этого зависит безопасность граждан.

Публикуя такой контент, вы должны быть готовы разделить ответственность за следующие прилеты и возможные трагические ситуации, если противовоздушная оборона не сможет справиться

Валентин Демидов Мэр Белгорода

Демидов добавил, что выкладывание подобной информации в сеть равносильно преступлению и предательству.

Также власти Белгорода совместно к предпринимателями приняли решение, что 3 и 4 января в городе не будут работать крупные торговые центры и кинотеатры. «Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома», — указал Демидов. Он добавил, что у властей в приоритете безопасность и жизни горожан.

Белгород подвергается обстрелам с 30 декабря

30 декабря по центральным районам Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) был нанесен ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом.

Гладков раскрыл, что общая площадь повреждений в городе после первого удара составила более 3,5 тысяч квадратных метров. «Все силы сейчас брошены на то, чтобы как можно скорее заменить везде поврежденные оконные проемы и балконы», — заявил он. По словам главы региона, в настоящее время над восстановлением города трудятся 14 подрядных организаций.

На фоне обстрелов в Белгороде начали появляться слухи, что ВСУ дистанционно заминировали город противопехотными минами типа «лепесток». Власти успокоили жителей, заявив, что эта информация является фейком, никаких сообщений о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступало. Тем не менее, был усилен контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях, организовано круглосуточное дежурство силовиков.