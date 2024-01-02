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22:37, 2 января 2024Россия

В Белгороде включили сирену ракетной опасности

Губернатор Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, кладовой. Тем, кто в настоящий момент оказался на улице, предписано спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Белгород подвергается атакам ВСУ с вечера 29 декабря. Наибольший урон был нанесен 30 декабря тогда не удалось спасти 25 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести.

Президент России Владимир Путин заявил, что удар по Белгороду не останется без ответа. Российский лидер назвал произошедшее терактом.

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      Марина Совина
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