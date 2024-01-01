Мэр Белгорода ответил на слухи о минировании улиц в городе «лепестками»

Мэр Белгорода Демидов опроверг информацию о минировании улиц в городе

Мэр Белгорода Валентин Демидов опроверг информацию о минировании улиц в городе противопехотными минами типа «лепесток». На слухи об этом он ответил в своем Telegram-канале.

«Это фейк!» — подчеркнул градоначальник.

Демидов добавил, что в Белгороде усилен контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях, организовано круглосуточное дежурство силовиков. «Никаких сообщений о найденных подозрительных предметах в дежурную службу не поступало», — заверил мэр, призвав быть внимательнее и доверять только официальным источникам информации.

30 декабря по центральным районам Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) был нанесен ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом.