Мэр Белгорода призвал жителей не выкладывать фото и видео обстрелов

Мэр Демидов призвал жителей Белгорода не выкладывать фото и видео обстрелов

Мэр Белгорода Валентин Демидов призвал жителей не выкладывать в соцсети фото и видео с последствиями обстрелов города. С такой просьбой он обратился в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что от этого зависит безопасность граждан. «Публикуя такой контент, вы должны быть готовы разделить ответственность за следующие прилеты и возможные трагические ситуации, если противовоздушная оборона не сможет справиться», — предупредил градоначальник.

Демидов добавил, что выкладывание подобной информации в сеть равносильно преступлению и предательству.

Вечером 2 января над Белгородской областью средствами ПВО сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха». О ракетной опасности в Белгороде сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Это уже четвертая за сутки объявленная в городе тревога.