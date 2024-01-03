Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:30, 3 января 2024Россия

Мэр Белгорода призвал жителей не выкладывать фото и видео обстрелов

Мэр Демидов призвал жителей Белгорода не выкладывать фото и видео обстрелов

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Мэр Белгорода Валентин Демидов призвал жителей не выкладывать в соцсети фото и видео с последствиями обстрелов города. С такой просьбой он обратился в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что от этого зависит безопасность граждан. «Публикуя такой контент, вы должны быть готовы разделить ответственность за следующие прилеты и возможные трагические ситуации, если противовоздушная оборона не сможет справиться», — предупредил градоначальник.

Демидов добавил, что выкладывание подобной информации в сеть равносильно преступлению и предательству.

Вечером 2 января над Белгородской областью средствами ПВО сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха». О ракетной опасности в Белгороде сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Это уже четвертая за сутки объявленная в городе тревога.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Губернатор сообщил о девяти сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях

      Захарова ответила на призыв Кулебы изолировать российских дипломатов

      Мэр Белгорода призвал жителей не выкладывать фото и видео обстрелов

      Гладков назвал площадь повреждений от ракетного удара в Белгороде

      Минобороны сообщило о сбитых над Белгородской областью ракетах «Точка-У»

      Зеленский подсчитал число выпущенных по Украине ракет

      Голливудский актер восхитился фигуристкой Валиевой

      СБУ заявила о демонтаже транслировавших работу ПВО в Киеве веб-камер

      Шольцу предрекли скорую отставку

      В Белгороде прозвучали взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости