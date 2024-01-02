Гладков назвал площадь повреждений от ракетного удара в Белгороде

Гладков: площадь повреждений в Белгороде составляет более 3,5 тысяч кв. м.

Общая площадь повреждений в Белгороде после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет более 3,5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Все силы сейчас брошены на то, чтобы как можно скорее заменить везде поврежденные оконные проемы и балконы», — заявил он. По словам главы региона, в настоящее время над восстановлением города трудятся 14 подрядных организаций.

Гладков также отметил, что в Белгороде запустили производство окон для замены.

Вечером 2 января в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности. Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, кладовой. Позднее в городе были слышны взрывы. Власти города приняли решение на два дня закрыть крупнейшие торговые центры.

Белгород подвергается атакам ВСУ с вечера 29 декабря. Наибольший урон был нанесен 30 декабря тогда не удалось спасти 25 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести.