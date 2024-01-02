В Белгороде решили закрыть торговые центры
Власти Белгорода договорились с руководством крупных торговых центров о приостановке работы на ближайшие два дня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.
3 и 4 января не будут работать ТЦ «РИО», ТРЦ «Мега Гринн» и МТРК «Сити Молл Белгородский».
«Считаем эту меру необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома», — указал градоначальник. Он добавил, что у властей в приоритете безопасность и жизни горожан.
2 января ВСУ попытались атаковать Белгород. В городе трижды звучала ракетная сирена, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Министерство обороны сообщило, что удалось сбить в общей сложности 17 ракет РСЗО «Ольха».
30 декабря ВСУ нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом.