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21:33, 2 января 2024Россия

В Белгороде решили закрыть торговые центры

Мэр Демидов: в Белгороде на два дня закроют крупнейшие торговые центры

Фото: РИА Новости

Власти Белгорода договорились с руководством крупных торговых центров о приостановке работы на ближайшие два дня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

3 и 4 января не будут работать ТЦ «РИО», ТРЦ «Мега Гринн» и МТРК «Сити Молл Белгородский».

«Считаем эту меру необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома», — указал градоначальник. Он добавил, что у властей в приоритете безопасность и жизни горожан.

2 января ВСУ попытались атаковать Белгород. В городе трижды звучала ракетная сирена, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Министерство обороны сообщило, что удалось сбить в общей сложности 17 ракет РСЗО «Ольха».

30 декабря ВСУ нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом.

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      Марина Совина
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