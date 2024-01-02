В Белгороде третий раз за день объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков сообщил о третьей за день ракетной опасности в Белгороде

В Белгороде объявили третью за день ракетную опасность. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал глава области.

Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, в число которых входят ванная, туалет и кладовая. Находящихся на улице граждан он попросил спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Первую за сутки воздушную тревогу в Белгороде объявили в 12:06 по московскому времени. Ее отменили спустя 39 минут в 12:45. По словам Гладкова, при обстреле пострадал мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вторая воздушная тревога была объявлена в 13:16 по московскому времени и продлилась до 13:51.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.