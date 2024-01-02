В Белгороде второй раз за два часа объявили воздушную тревогу

Губернатор Гладков сообщил о второй за два часа воздушной тревоге в Белгороде

В Белгороде объявили вторую за два часа воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал глава региона.

Первую за сутки воздушную тревогу в Белгороде объявили в 12:06 по московскому времени. Ее отменили спустя 39 минут в 12:45. По словам Гладкова, при обстреле пострадал мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.