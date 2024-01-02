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12:12, 2 января 2024Россия

В Белгороде объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В Белгороде объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие», — написал глава области.

30 декабря ВСУ нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом.

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Число пострадавших при атаке достигло 109. При этом 25 человек спасти не удалось.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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