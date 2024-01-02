Мужчина пострадал при обстреле Белгорода со стороны Украины

Губернатор Гладков сообщил о пострадавшем при обстреле Белгорода

При обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородом и Белгородским районом четыре цели на подлете к городу.

«По предварительным данным, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется в больницу. Состояние тяжелое», — пояснил глава области.

Он добавил, что информацию о разрушениях на данный момент уточняют. Сотрудники оперативных и аварийных служб прибыли на место.

В 12:06 по московскому времени в Белгороде объявили воздушную тревогу. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей спуститься в укрытия.

30 декабря ВСУ нанесли по центральным районам Белгорода ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими 1 января назвал произошедшее спланированным терактом. Число пострадавших при атаке достигло 109. При этом 25 человек спасти не удалось.