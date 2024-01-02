Над Белгородом снова сработала система ПВО

Губернатор Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО — сбито пять воздушных целей на подлете к городу», — пояснил глава области.

При обстреле пострадала женщина, продолжил Гладков. От госпитализации она отказалась. В Белгороде осколки повредили торговое помещения и несколько автомобилей, а в Белгородском районе оказался посечен один легковой автомобиль.

Ранее в Белгороде объявили вторую за два часа воздушную тревогу. Первую за сутки воздушную тревогу в Белгороде объявили в 12:06 по московскому времени. Ее отменили спустя 39 минут в 12:45. По словам Гладкова, при обстреле пострадал мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.