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14:16, 2 января 2024Россия

Над Белгородом снова сработала система ПВО

Губернатор Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО над Белгородом

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО — сбито пять воздушных целей на подлете к городу», — пояснил глава области.

При обстреле пострадала женщина, продолжил Гладков. От госпитализации она отказалась. В Белгороде осколки повредили торговое помещения и несколько автомобилей, а в Белгородском районе оказался посечен один легковой автомобиль.

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Ранее в Белгороде объявили вторую за два часа воздушную тревогу. Первую за сутки воздушную тревогу в Белгороде объявили в 12:06 по московскому времени. Ее отменили спустя 39 минут в 12:45. По словам Гладкова, при обстреле пострадал мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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