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15:12, 2 января 2024Россия

Над Белгородской областью сбили еще восемь украинских ракет

Минобороны: система ПВО сбила еще восемь ракет РСЗО над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще восемь ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» в небе над Белгородской областью. Об этом заявили в Министерстве обороны России, сообщение приводится в официальном Telegram-канале ведомства.

Таким образом, за сутки над регионом сбили уже 17 украинских ракет из этой РСЗО. В оборонном ведомстве уточнили, что попытка атаки была совершена около 13 часов по московскому времени.

Во время двух предыдущих попыток атак пострадали два человека: у одного из россиян зафиксированы многочисленные осколочные ранения, его состояние оценили как тяжелое. Медики оказывают ему всю возможную помощь.

Президент Владимир Путин заявлял, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».

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      Марк Леонов
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