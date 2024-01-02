Над Белгородской областью сбили еще восемь украинских ракет

Минобороны: система ПВО сбила еще восемь ракет РСЗО над Белгородской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще восемь ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» в небе над Белгородской областью. Об этом заявили в Министерстве обороны России, сообщение приводится в официальном Telegram-канале ведомства.

Таким образом, за сутки над регионом сбили уже 17 украинских ракет из этой РСЗО. В оборонном ведомстве уточнили, что попытка атаки была совершена около 13 часов по московскому времени.

Во время двух предыдущих попыток атак пострадали два человека: у одного из россиян зафиксированы многочисленные осколочные ранения, его состояние оценили как тяжелое. Медики оказывают ему всю возможную помощь.

Президент Владимир Путин заявлял, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».