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23:27, 2 января 2024Россия

Губернатор сообщил о девяти сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях

Гладков заявил, что на подлете к Белгороду ПВО сбила девять воздушных целей

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

На подлете к Белгороду система противовоздушной обороны (ПВО) сбила девять воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. В трех домовладениях в частном секторе оказались выбиты окна, также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль

Вечером 2 января в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности. Позднее в городе были слышны взрывы.

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      Марина Совина
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