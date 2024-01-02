Губернатор сообщил о девяти сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях

Гладков заявил, что на подлете к Белгороду ПВО сбила девять воздушных целей

На подлете к Белгороду система противовоздушной обороны (ПВО) сбила девять воздушных целей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. В трех домовладениях в частном секторе оказались выбиты окна, также повреждены газовая труба и один легковой автомобиль

Вечером 2 января в Белгороде была запущена сирена ракетной опасности. Позднее в городе были слышны взрывы.