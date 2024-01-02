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23:45, 2 января 2024Россия

Минобороны сообщило о сбитых над Белгородской областью ракетах «Точка-У»

Минобороны: над Белгородской областью сбиты 2 ракеты «Точка-У» и 7 «Ольха»

Фото: РИА Новости

Над Белгородской областью средствами ПВО сбиты две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха». Об этом сообщается в канале Минобороны в Telegram.

Уточняется, что запуски ракет были зафиксированы в 22:30 по московскому времени.

Ранее о ракетной опасности в Белгороде сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Это уже четвертая за сутки объявленная в городе тревога.

Белгородская область обстреливается украинской армией с конца прошлого года. В результате самого массированного обстрела 30 декабря погибли 25 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести. Тогда, по данным Минобороны, украинская сторона применила ракета «Ольха» и РСЗО Vampire чешского производства.

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      Марина Совина
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