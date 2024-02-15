Мучительные крики потерявшей дочь при обстреле Белгорода женщины попали на видео

Опубликовано видео из разрушенного ракетным ударом ВСУ магазина в Белгороде

В сети появились кадры из разрушенного ракетным ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) магазина «Магнит» в Белгороде. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи видно разбросанные в здании обломки, вероятно, отколовшиеся от стен и потолка. Когда оператор выходит на улицу, можно увидеть, что торговый центр получил сильные повреждения как внутри, так и снаружи. Оказавшиеся рядом местные жители начинают разбирать завалы и помогать пострадавшим. «Доченька моя!» — слышно за кадром мучительные крики плачущей женщины, по данным Ura.ru, потерявшей ребенка.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после ракетной атаки ВСУ в Белгороде поврежден магазин, пять многоквартирных домов, семь частных домовладений и порядка пяти автомобилей. Также разрушения выявили на территории одного из промышленных предприятий.

15 февраля ВСУ атаковали Белгород с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Как заявили в Минобороны России, средства противовоздушной обороны перехватили над регионом 14 реактивных снарядов.

По официальным данным, озвученным губернатором Гладковым, жертвами обстрела стали пять человек, еще 18 пострадали. По неподтвержденной информации, в результате обстрела ранены 20 местных жителей, еще девять спасти не смогли.

