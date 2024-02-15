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13:44, 15 февраля 2024Россия

Гладков рассказал о разрушениях после обстрела Белгорода

Губернатор Гладков: разрушения выявлены в семи частных домовладениях

Фото: официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области

Различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях Белгорода, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram. По его словам, там выбиты окна, повреждены кровли и забор.

Кроме того, после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) окна выбиты в пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах, осколками повреждены порядка пяти автомобилей. «Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий», — написал он.

Гладков уточнил, что 18 человек пострадали. Бригады медиков уже направили их в больницы для оказания помощи.

15 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Минобороны России сообщило о 14 сбитых ракетах Vampire над городом.

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