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09:35, 13 июля 2026Спорт

Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Андреева осталась первой в чемпионской гонке WTA после Уимблдона
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

На втором месте идет белорусская теннисистка Арина Соболенко. Замыкает тройку лидеров представительница Казахстана Елена Рыбакина. По результатам чемпионской гонки восемь лучших теннисисток отбираются на Итоговый турнир WTA. В 2026 году он пройдет с 7 по 14 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

На турнире Большого шлема в Уимблдоне Андреева дошла до второго круга. Там она уступила чешке Барборе Крейчиковой.

В начале июня Андреева одержала первую в карьере победу в турнире Большого шлема — она выиграла на «Ролан Гаррос». В финале она одолела польскую спортсменку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час и 22 минуты.

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