Стало известно о пострадавших при обрушении моста с детьми на российском пляже

«112»: Четыре человека пострадали при обрушении моста на пляже в Приморском крае

Четыре человека пострадали в результате обрушения моста на пляже в Приморском крае, среди получивших травмы есть дети. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, пострадали три ребенка, их госпитализировали.

Обрушение произошло в бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза. По словам очевидцев, в момент инцидента на мосту находились дети — они ныряли с конструкции и плавали под ней.

В конце мая в Приморском крае под колесами фуры обрушился мост. Грузовик упал вместе с конструкцией в реку, после чего движение на участке временно перекрыли.