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Бывший СССР
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09:40, 13 июля 2026Бывший СССР

Алиев высказался о независимости Азербайджана в СССР

Алиев: Азербайджан в СССР не был независимым и не обладал полноценными правами
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Азербайджан в период существования СССР не был независимым. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия IV Шушинского глобального медиафорума, передает Minval Politika в Telegram.

По его словам, республика не обладала полноценными правами. Политик добавил, что в исторической памяти азербайджанцев сохранилось понимание, «что значит быть колонией».

«По словам Алиева, за 30 лет независимости Азербайджан превратился в среднюю державу», — говорится в публикации.

Ранее Алиев назвал хорошими отношения с несколькими странами. В их числе он указал Грузию и Турцию.

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