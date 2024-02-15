Выросло число погибших при ракетной атаке ВСУ на Белгород

«112»: число погибших при ракетной атаке ВСУ на Белгород выросло до семи

Число погибших при ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород выросло до семи. Об этом пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По его данным, также выросло количество пострадавших в результате обстрела — до 25. Официально эта информация не подтверждена.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что шестеро пострадавших, преимущественно с осколочными ранениями, находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще девяти человек врачи оценили как средней тяжести. Двоих мальчиков в возрасте 7 и 15 лет, медики отпустили домой.

15 февраля ВСУ обстреляли Белгород из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. В результате под удар попал местный стадион, торговый центр, территория одного из промышленных предприятий и жилые дома. Позже Минобороны России отчиталось, что средства противовоздушной обороны перехватили над регионом 14 реактивных снарядов.