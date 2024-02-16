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08:12, 16 февраля 2024Россия

Поезд с пострадавшими при ракетном обстреле Белгорода прибыл в Москву

В Москву прибыл поезд с четырьмя раненными при ракетной атаке ВСУ на Белгород

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москву прибыл поезд, который доставлял четырех пострадавших при ракетном обстреле Белгорода днем 15 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.

По последним данным, всего в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 19 человек, еще семь из них, в числе которых грудной ребенок, спасти не смогли.

ВСУ ударили по Белгороду 15 февраля из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. При обстреле ВСУ серьезные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, куда попал снаряд. Больше всего пострадали квартиры, расположенные поблизости.

В городе повреждено 57 автомобилей, в 128 квартирах оказались выбиты окна. Повреждения зафиксировали в четырех магазинах, также разрушения есть на территории промышленного предприятия. Сейчас специалисты продолжают подомовой обход территории для установления точного ущерба от атаки.

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      Анастасия Шейкина
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