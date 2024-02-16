Российский регион обстреляли со стороны Украины

Мэрия Белгорода сообщила об обстреле села Колотиловка в Краснояружском районе

Село Колотиловка в Краснояружском районе Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины. Об это сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале.

«РСЧС: Ведется обстрел Краснояружского района, село Колотиловка. Спуститесь в подвал (укрытие)», — сообщили в городской администрации. Других подробностей атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока не приводится.

В пятницу, 16 февраля, ВСУ также ударили дроном-камикадзе по окраине села Пороз в Грайворонском городском округе Белгородской области. Целью дрона ВСУ был объект связи.

Днем ранее ВСУ ударили по Белгороду из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Всего, по последним данным, в результате удара пострадали 19 человек, еще семерых, в числе которых грудной ребенок, спасти не удалось.