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13:15, 16 февраля 2024Россия

Российский регион обстреляли со стороны Украины

Мэрия Белгорода сообщила об обстреле села Колотиловка в Краснояружском районе

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Село Колотиловка в Краснояружском районе Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины. Об это сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале.

«РСЧС: Ведется обстрел Краснояружского района, село Колотиловка. Спуститесь в подвал (укрытие)», — сообщили в городской администрации. Других подробностей атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пока не приводится.

В пятницу, 16 февраля, ВСУ также ударили дроном-камикадзе по окраине села Пороз в Грайворонском городском округе Белгородской области. Целью дрона ВСУ был объект связи.

Днем ранее ВСУ ударили по Белгороду из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Всего, по последним данным, в результате удара пострадали 19 человек, еще семерых, в числе которых грудной ребенок, спасти не удалось.

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      Анастасия Шейкина
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