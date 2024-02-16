Украина ударила дроном-камикадзе по российскому региону

Белгородский глава Гладков: ВСУ ударили дроном-камикадзе по окраине села Пороз

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили дроном-камикадзе по окраине села Пороз в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом в Telegram сообщил глава этого российского региона Вячеслав Гладков.

По сообщению губернатора, целью дрона ВСУ был объект связи.

«Пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект (...) Оперативные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», — написал в блоге Гладков.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».

Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.