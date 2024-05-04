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22:12, 4 мая 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска выпустили 16 снарядов по Горловке и Донецку

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Украинские войска выпустили по Горловке и Донецку 16 снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом во «ВКонтакте» сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что Дзержинск обстреливали с 14:30. В 17:35 по Никитскому району Горловки выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров, а в 20:40 — по Петровскому району Донецка.

Ранее украинские войска обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа. В результате обстрела остались без света хутора Мухин и Панков, а также поселок Первомайский.

30 марта Вооруженные силы Украины шесть раз обстреляли Горловку, выпустив 20 снарядов за час.

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      Юлия Мискевич
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