СЦКК ДНР: ВСУ шесть раз обстреляли Горловку, выпустив 20 снарядов за час

Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз обстреляли Горловку, выпустив 20 снарядов за час. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

«17:00 — Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в публикации. Затем представительство ДНР в СЦКК проинформировало о еще пяти обстрелах населенного пункта. Во время них ВСУ выпустили 16 снарядов.

Ранее украинские войска обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа. Свет выключили в хуторах Мухин и Панков, а также в поселке Первомайский. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.