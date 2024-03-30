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18:49, 30 марта 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли Горловку

СЦКК ДНР: ВСУ шесть раз обстреляли Горловку, выпустив 20 снарядов за час

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз обстреляли Горловку, выпустив 20 снарядов за час. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

«17:00 — Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в публикации. Затем представительство ДНР в СЦКК проинформировало о еще пяти обстрелах населенного пункта. Во время них ВСУ выпустили 16 снарядов.

Ранее украинские войска обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа. Свет выключили в хуторах Мухин и Панков, а также в поселке Первомайский. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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