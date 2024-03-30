Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:42, 30 марта 2024Россия

ВСУ обстреляли российский хутор и повредили линию электропередачи

ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа, пострадавших нет

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В результате никто не пострадал, однако во время обстрела повредили линию электропередачи. Свет выключили в хуторах Мухин и Панков, а также в поселке Первомайский. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны, заявил Гладков.

29 марта ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Подпольщики сообщили об обстреле аэродрома ВСУ под Николаевом. Там находилась техника Запада

      Раскрыт секрет идеального пресса Бекхэма

      Момент уничтожения железнодорожного моста около Курахово попал на видео

      В США назвали бессмысленной возможную отправку французских военных на Украину

      ВСУ обстреляли российский хутор и повредили линию электропередачи

      Жителя Ленобласти задержали за комментарий о теракте в «Крокусе»

      Армия Сербии подняла самолеты МиГ-29 из-за неопознанного летательного аппарата

      Захарова посоветовала купить главе МИД Германии карту, учебник истории и жвачку

      Немецкий генерал оценил возможность отправки западных войск на Украину

      Зеленский заявил о планах бить по Крыму американскими ракетами. США уже пообещали Украине ATACMS

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше