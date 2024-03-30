ВСУ обстреляли российский хутор и повредили линию электропередачи

ВСУ обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа, пострадавших нет

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Мухин Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В результате никто не пострадал, однако во время обстрела повредили линию электропередачи. Свет выключили в хуторах Мухин и Панков, а также в поселке Первомайский. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны, заявил Гладков.

29 марта ВСУ обстреляли Шебекино Белгородской области.