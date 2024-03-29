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14:11, 29 марта 2024Россия

ВСУ атаковали российский город

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли город Шебекино

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино Белгородской области. О новой атаке на город сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали, однако зафиксировано прямое попадание снаряда в гараж частного домовладения. Помимо этого, осколками повреждены заборы, фасады и кровли двух частных домов, а также пробит газопровод. Гладков подчеркнул, что на месте работают оперативные и аварийные службы, которые устраняют последствия обстрела.

Ранее, в ночь на 29 марта, система противовоздушной обороны сбила над Белгородом и Белгородским районом 15 воздушных целей. По словам Гладкова, никто не пострадал. Повреждения получили 37 квартир в 17 многоквартирных домах. Также повреждено остекление «Белгород Арены» и гимназии №22. Осколки снарядов посекли 12 автомобилей.

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Позже Минобороны России заявило, что над регионом перехвачены 15 снарядов чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Кроме того, около 10:00 по московскому времени над Белгородской областью сбили беспилотник.

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      Константин Лысяков
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