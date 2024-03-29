Минобороны заявило о перехвате 15 снарядов РСЗО Vampire над регионом России

МО: силы ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Над Белгородской областью в ночь на пятницу, 29 марта, перехватили 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

Там уточнили, что снаряды реактивной системы перехватили дежурные средства ПВО. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В Белгородской области ночью объявляли ракетную опасность. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тогда просил местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон.

Впоследствии стало известно, что над Белгородской областью перехватили 15 воздушных целей. Никто не прострадал. В результате оказалось повреждено остекление в «Белгород Арене» и гимназии Белгорода, также осколками посекло 12 автомобилей.