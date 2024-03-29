Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:34, 29 марта 2024Россия

Российские военные сбили в Белгородской области 15 воздушных целей

Губернатор Гладков: ПВО сбила 15 воздушных целей в Белгородской области

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России сбила над Белгородом и Белгородским районом 15 воздушных целей. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет. Глава субъекта отметил, что в результате инцидента выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одной квартире сильно поврежден балкон. «Повреждено остекление в "Белгород Арене" и гимназии №22 Белгорода. По предварительным данным, осколками посечены 12 автомобилей», — добавил он.

Как указал губернатор, в поселке Дубовое в одном доме посечена кровля, в селе Репное посечен один автомобиль.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили сигнал ракетной опасности.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это приглашение к геноциду». Лавров оценил последствия урегулирования по формуле Зеленского. Что еще сказал глава МИД?

      В Крыму назвали предупреждения США о терактах «операцией прикрытия»

      Блогерша рассказала о зависти итальянцев к трем вещам в России

      Стало известно о «взявших в плен» роту ВСУ FPV-дронах

      Пленный ВСУ обвинил украинских журналистов во лжи

      Россияне признались в случайных поджогах чужих дач

      Раскрыт секрет британских танков на Украине

      В Госдуме сочли подозрительными оскорбления российских чиновников в Белом доме

      Российские военные сбили в Белгородской области 15 воздушных целей

      Бывший генерал ФСБ прокомментировал теракт в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше