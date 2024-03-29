Российские военные сбили в Белгородской области 15 воздушных целей

Губернатор Гладков: ПВО сбила 15 воздушных целей в Белгородской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России сбила над Белгородом и Белгородским районом 15 воздушных целей. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет. Глава субъекта отметил, что в результате инцидента выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одной квартире сильно поврежден балкон. «Повреждено остекление в "Белгород Арене" и гимназии №22 Белгорода. По предварительным данным, осколками посечены 12 автомобилей», — добавил он.

Как указал губернатор, в поселке Дубовое в одном доме посечена кровля, в селе Репное посечен один автомобиль.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявили сигнал ракетной опасности.