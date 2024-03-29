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03:04, 29 марта 2024Россия

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Гладков: сигнал ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Сигнал ракетной опасности объявлен в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Политик попросил граждан не подходить к окнам, укрыться в помещениях без окон, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — сказано в сообщении.

Ранее власти Белгородской области допустили открытие верхних этажей торговых центров (ТЦ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков. По его словам, к нему обратился один из предпринимателей, который попросил открыть вторые и третьи этажи ТЦ для торговли при условии соблюдения соответствующих мер безопасности.

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      Марина Совина
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