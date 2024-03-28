Власти Белгородской области допустили открытие верхних этажей ТЦ

Белгородский губернатор Гладков допустил открытие верхних этажей ТЦ в области

Власти Белгородской области допустили, что в регионе могут открыть верхние этажи торговых центров (ТЦ). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, к нему обратился один из предпринимателей, который попросил открыть вторые и третьи этажи ТЦ для торговли при условии соблюдения соответствующих мер безопасности.

«Договорились, что на завтрашнем заседании Оперативного штаба мы обязательно рассмотрим данный вопрос, постараемся в ближайшее время обойти все торговые центры и дать рекомендации по работе с учетом мнения специалистов управления МЧС и регионального управления безопасности», — пояснил глава области.

Ранее стало известно, что беспилотник упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала в Белгороде. По словам губернатора Гладкова, пострадавших не было, однако повреждения получил один легковой автомобиль.