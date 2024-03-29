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10:34, 29 марта 2024Россия

Беспилотник пытался атаковать российский регион

Минобороны заявило о перехвате силами ПВО дрона ВСУ над Белгородской областью

Фото: РИА Новости

Над Белгородской областью сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что беспилотник самолетного типа поразили дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе 10.00 по московскому времени. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В Белгородской области ночью объявляли ракетную опасность. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков тогда просил местных жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон.

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      Анастасия Шейкина
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