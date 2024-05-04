Суд в Греции оправдал журналиста за слова о Благодатном огне. В своей книге он раскрыл тайну схождения пасхального чуда

Суд Афин оправдал журналиста Аликакоса, раскрывшего тайну о Благодатном огне

Суд в Афинах оправдал греческого журналиста Димитриса Аликакоса за раскрытие тайны о Благодатном огне. Он заявил, что огонь в Иерусалиме зажигается не чудесным образом, а с помощью спичек.

Аликакос вел судебную тяжбу с Иерусалимским патриархатом и несколькими священниками с 2019 года, когда он опубликовал книгу «Искупление — о Святом Свете». В ней он рассказал правду о схождении Благодатного огня, собрав свидетельства людей, причастных к процессу прикосновения к огню: хранителей Гроба Господня и патриархов. Кроме того, Аликакос опубликовал на YouTube видео, в котором архиепископ Исидор — хранитель и настоятель храма Гроба Господня в Иерусалиме — признается, что это он зажигает благодатный огонь. Бывший архиепископ Никифор заявил то же самое, однако уточнил, что использует спички.

Чудеса случаются, когда решает Бог, а не когда решаем мы… Такие "чудеса" творят шарлатаны и маги, а не церковь. Наша вера не может основываться на мошенничестве Никифор бывший архиепископ

В свою очередь, Иерусалимский патриархат подал судебный иск в адрес журналиста и обвинил его в клевете. Он также опубликовал заявление, в котором говорилось: «То, что написано в спорной книге, является продуктом вымышленных историй, придуманных автором с очевидной целью шокировать верующих и получить финансовую выгоду от продажи книги».

Церковь не объясняет происхождение Благодатного огня

Христианская церковь официально не объясняет природу Благодатного огня, делая акцент на его чудесном происхождении. Однако существует множество версий, объясняющих природу Благодатного огня с точки зрения науки.

В частности, существует предположение, что в Кувуклии заранее прячут зажженную свечу, предварительно рассчитав время ее горения. От этой свечи к лампадам над Гробом Господнем протягивают тонкие цепочки, смазанные эфирным маслом. Так что поджигая масло, пламя свечи распространяется по лампадам. Согласно другой версии, Благодатный огонь зажигают от лампады, спрятанной за иконой Воскресения Христова у Гроба Господня.

В Великую субботу, 4 мая, Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и стал раздавать его людям в храме.

Благодатный огонь доставили в Россию

С 2003 года Благодатный огонь доставляют прямым рейсом из Иерусалима в храм Христа Спасителя силами делегации Фонда Андрея Первозванного. Далее из Москвы огонь отправляют в тысячи храмов по всей России, а также за рубеж.

Вечером 4 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что благодатный огонь доставили из Иерусалима в Россию. Уточняется, что лампадки со священным огнем отправятся во все храмы и церкви края для проведения пасхальных богослужений.

В 2023 году сообщалось, что схождение Благодатного огня длилось около четырех минут, а во время ожидания в храме Гроба Господня неоднократно выкрикивалось «Христос Воскресе!» на русском языке.