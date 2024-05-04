Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, 4 мая. Прямую трансляцию из храма ведет телеканал «Россия 1».

РИА Новости пишет, что патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, в которой молился о снисхождении огня, и стал раздавать его людям в храме.

Схождение Благодатного огня происходит накануне Пасхи, которая в этом году отмечается 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.

Далее Благодатный огонь развозят в разные страны, в том числе в Россию. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного доставляет святыню из Иерусалима в Москву.

В 2023 году сообщалось, что схождение Благодатного огня длилось около четырех минут, а во время ожидания в храме Гроба Господня неоднократно выкрикивалось «Христос Воскресе!» на русском языке.