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15:23, 15 апреля 2023Мир

Благодатный огонь сошел в иерусалимском храме Гроба Господня

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь, сообщает РИА Новости.

Традиционное в Пасху священное для христиан событие произошло днем 15 апреля. Рассказывается, что сошествие заняло не более четырех минут, а во время ожидания в храме неоднократно выкрикивалось «Христос воскресе!» на русском языке. Затем патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о снисхождении огня, и раздал его прихожанам.

Также указывается, что частичку огня получила и российская делегация от Фонда Андрея Первозванного. Вскоре она доставит его в Россию.

В прошлом году церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме попала на видео. На записи видно, как толпа прихожан со свечами радостно приветствует огонь, на фоне слышен колокольный звон.

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Антон Похиляк
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