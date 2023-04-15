Благодатный огонь сошел в иерусалимском храме Гроба Господня

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь, сообщает РИА Новости.

Традиционное в Пасху священное для христиан событие произошло днем 15 апреля. Рассказывается, что сошествие заняло не более четырех минут, а во время ожидания в храме неоднократно выкрикивалось «Христос воскресе!» на русском языке. Затем патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о снисхождении огня, и раздал его прихожанам.

Также указывается, что частичку огня получила и российская делегация от Фонда Андрея Первозванного. Вскоре она доставит его в Россию.

В прошлом году церемония схождения Благодатного огня в Иерусалиме попала на видео. На записи видно, как толпа прихожан со свечами радостно приветствует огонь, на фоне слышен колокольный звон.