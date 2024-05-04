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21:40, 4 мая 2024Из жизни

Благодатный огонь доставили в Россию

Губернатор Кондратьев: благодатный огонь доставили в Россию

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Россию, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

К посту Кондратьев прикрепил видео, на котором священнослужители в окружении казаков выносят из самолета три лампады с Благодатным огнем.

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова (храма Гроба Господня) в Иерусалиме.

Доставкой огня в Россию занимается фонд Андрея Первозванного.

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      Марина Совина
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