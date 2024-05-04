Губернатор Кондратьев: благодатный огонь доставили в Россию

Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Россию, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

К посту Кондратьев прикрепил видео, на котором священнослужители в окружении казаков выносят из самолета три лампады с Благодатным огнем.

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова (храма Гроба Господня) в Иерусалиме.

Доставкой огня в Россию занимается фонд Андрея Первозванного.